В «Химках» назвали скомканным сезон-2021/2022 для клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о сезоне-2021/2022 для клуба.



«Сезон получился скомканным. Второй год, наверное, является традиционно самым тяжеловатым, если остаёшься в Премьер-Лиге. К концу сезона не хотели находиться на том месте, на котором мы есть.



Думали завершить на восьмой-десятой строчке. К сожалению, не получилось. Сделали правильные выводы. Сергей Николаевич (Юран. — Прим. «Чемпионата») вернулся в команду. Нам удалось покинуть последнее место. Сейчас мы точно понимаем, что прямого вылета — нет. Это очень хорошо. Всё в наших руках. К сожалению, в Ростове что-то не получилось. В матче со «Спартаком» надо забирать свои очки. Если мы выиграем, уже обезопасим себя от зоны стыковых матчей. Понимаем, что всё будет зависеть ещё от игры наших конкурентов. Ну сейчас на поле всё решится», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.