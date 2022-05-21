Терюшков: надеюсь, Садыгов забьёт «Спартаку» и поставит жирную точку в сезоне для «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Садыгов традиционно забивает на домашних матчах с такими принципиальными соперниками. Он и Игорю Акинфееву забивал, да и Ломаеву. Сегодня ждём от него результативного действия. Надеюсь, поставит жирную точку в нашем сезоне. Как и надеюсь, что избежим зону стыков и будем спокойно готовиться к следующему сезону», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» набрал 38 очков в 29 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (29) располагаются на 13-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 21 мая 2022
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