Марио Фернандес и Жан-Филипп Гбамен забили в последнем матче за ЦСКА

Сегодня, 21 мая, полузащитник Жан-Филипп Гбамен и защитник Марио Фернандес отличились в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Ростовом» (идёт первый тайм, счёт – 2:0).



Отметим, что футболисты забили в последнем матче в составе армейцев. Ранее стало известно, что ивуарийский хавбек вернётся в английский «Эвертон», у которого его арендовал ЦСКА, а Фернандес объявил о приостановке карьеры.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ростов».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).



Московский ЦСКА набрал 47 очков в 29 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».