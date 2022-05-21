«Сочи» громит «Динамо» со счётом 4:1 после первого тайма в матче 30-го тура РПЛ

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречается с «Сочи». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Сочи».



На 45+2-й минуте «Сочи» довёл счёт до разгромного. Кристиан Нобоа реализовал пенальти, счёт 4:1. Ранее за сочинцев дубль оформил Матео Кассьерра, ещё один гол забил Артур Юсупов.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



«Динамо» в 29 матчах набрало 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (53) — на третьем месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».