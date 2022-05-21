Алан Дзагоев обратился к болельщикам после ухода из ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев обратился к болельщикам московской команды после ухода из команды спустя 14 лет.

Напомним, вчера, 20 мая, ЦСКА объявил о досрочном прекращении действия контракта c 31-летним футболистом. Соглашение между сторонами действовало до конца следующего сезона. Дзагоев стал игроком ЦСКА в 2007 году, а в апреле 2008-го провёл за команду первый матч.

Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Обслуживала встречу с «Ростовом» бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).