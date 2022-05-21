Дзагоев поделился эмоциями от посещения фанатской трибуны ЦСКА в матче с «Ростовом»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев посетил фанатскую трибуну команды во время матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:1).

«Сегодня побыл на фанатке, прочувствовал, что это такое. У меня всё бурлит. Эмоции захлёстывают. Спасибо, что дали прочувствовать», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).



Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».