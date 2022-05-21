Видеообзор победы «Урала», которая позволила клубу сохранить прописку в РПЛ

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 тульский «Арсенал» встречался с екатеринбургским «Уралом». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой «Урала» со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.
«Урал» открыл счёт в матче на 31-й минуте, забил Рафал Аугустыняк, реализовав пенальти. В эпизоде с назначением 11-метрового был удалён игрок «Арсенала» Евгений Марков, который выбил мяч с ленточки ворот руками. На 33-й минуте «Урал» удвоил преимущество, гол забил Даниэль Мишкич. «Арсенал» отыграл один гол на 42-й минуте игры. Во втором тайме изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Урала».
«Урал» в 30 матчах набрал 33 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (23) — на 16-м месте. Тульская команда покидает элитный дивизион российского футбола, «Урал» сохраняет прописку в РПЛ.
- 21 мая 2022
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