Терехов рассказал об отношении к бану УЕФА. «Сочи» должен был сыграть в Лиге чемпионов

Защитник «Сочи» Сергей Терехов после разгромной победы в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (5:1), принесшей сочинцам серебряные медали чемпионата, высказался о бане УЕФА, который помешает команде сыграть в Лиге чемпионов.

«Неправильное слово «обидно». Мы сделали, что могли. Всё, что от нас зависело. Показали результат, заслуженно заняли второе место. А что дальше, уже нас не касается», — передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».