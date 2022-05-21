Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Фиорентина» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ Хачатурянц высказался об окончании сезона

Президент РПЛ Хачатурянц высказался об окончании сезона
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал итоги сезона в лиге.

«Сезон прекрасно закончился. Поздравили команды («Сочи» и «Динамо». — Прим. «Чемпионата»), — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» встречалось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

«Динамо» хотело праздника, но опозорилось. Как эффектно «Сочи» взял серебро! «Динамо» хотело праздника, но опозорилось. Как эффектно «Сочи» взял серебро!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022