Алексей Березуцкий подвёл итоги сезона для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги сезона-2021/2022 Российской Премьер-Лиги для армейской команды.

«Личные итоги подводить не буду. Но если мы берём турнирную таблицу, то это не место ПФК ЦСКА, которое мы должны занимать. Хорошим итогом для нас стало бы попадание в тройку. В нынешней ситуации без еврокубков это имело хоть какой-то смысл», — приводит слова Березуцкого официальный сайт ЦСКА.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки». ЦСКА занял пятое место в таблице.