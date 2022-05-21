«Пари Сен-Жермен» объявил о продлении контракта с Килианом Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе продлил контракт с клубом. Об этом сообщается в соцсетях парижан. Новое соглашение 23-летнего форварда с клубом рассчитано до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал». Более того, утверждалось, что стороны уже согласовали контракт. Но потом в СМИ появилась информация, что француз решил остаться в команде после того, как ему сделали сверхщедрое предложение. Ожидалось, что Мбаппе официально объявит о своём решении завтра, 22 мая.

Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. Действовавший контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивался 30 июня 2022 года.