«Факел» вернулся в Премьер-Лигу впервые за 21 год
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Воронежский «Факел» оформил выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год.
Напомним, сегодня, 21 мая, состоялся заключительный 38-й тур Футбольной национальной лиги. По его итогам определились команды, которые пробились в Российскую Премьер-Лигу. Повышения в классе добились «Торпедо» и «Факел». Московский клуб сыграл вничью с «Кубанью» (2:2). «Факел» переиграл «Балтику» со счётом 1:0.
Также определились участники стыковых матчей с клубами Российской Премьер-Лиги. Ими стали «Оренбург», который сыграл вничью с «Волгарём» (2:2), и «СКА-Хабаровск» (ранее проиграл «Акрону» со счётом 0:3).
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ:
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