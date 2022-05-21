Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» вернулся в Премьер-Лигу впервые за 21 год

«Факел» вернулся в Премьер-Лигу впервые за 21 год
Комментарии

Воронежский «Факел» оформил выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год.

Четыре клуба ФНЛ претендуют на РПЛ. Но всё ли в порядке со стадионами и лицензиями? Четыре клуба ФНЛ претендуют на РПЛ. Но всё ли в порядке со стадионами и лицензиями?

Напомним, сегодня, 21 мая, состоялся заключительный 38-й тур Футбольной национальной лиги. По его итогам определились команды, которые пробились в Российскую Премьер-Лигу. Повышения в классе добились «Торпедо» и «Факел». Московский клуб сыграл вничью с «Кубанью» (2:2). «Факел» переиграл «Балтику» со счётом 1:0.

Также определились участники стыковых матчей с клубами Российской Премьер-Лиги. Ими стали «Оренбург», который сыграл вничью с «Волгарём» (2:2), и «СКА-Хабаровск» (ранее проиграл «Акрону» со счётом 0:3).

Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022