Гвардиола ответил критикам, которые считают, что Холанд не заиграет в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил критикам, которые считают, что норвежский нападающий Эрлинг Холанд не сможет вписаться в стиль игры клуба.

«Я слышал, что люди говорят, что он не будет адаптироваться к тому, как мы играем. Тогда я должен спросить: как мы играем? Я почти уверен, что эти критики не знают. Я уверен, что он адаптируется. Это всегда происходит. Когда игроки хорошие, а они часто бывают в таких клубах, у них есть хорошая энергия, чтобы увидеть позитив и понять, что мы здесь, чтобы помочь им. Наш стиль игры очень прост. Я почти уверен, что он заиграет но чтобы дать оценку, я должен работать с ним. Когда он забивает так много голов, это потому, что он хорош. Он приехал сюда не на три месяца, а на несколько лет», — приводит слова Гвардиолы VG со ссылкой на Premier League Productions.

10 мая английский «Манчестер Сити» объявил о подписании пятилетнего контракта с форвардом. Холанд станет игроком «горожан» 1 июля 2022 года. Ранее Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию».