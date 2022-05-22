Источник: Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире после продления контракта с клубом, сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».

По данным источника, зарплата француза в клубе по новому контракту будет составлять € 93 млн. На втором месте в списке самых высокооплачиваемых футболистов в мире находится футболист «ПСЖ» Лионель Месси. Его зарплата составляет € 35 млн. Замкнул тройку ещё один форвард парижан Неймар с зарплатой в € 30 млн.

Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. Действовавший контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивался 30 июня 2022 года.