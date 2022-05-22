«Ты выбрал деньги вместо футбола». Реакция соцсетей на решение Мбаппе отказать «Реалу»

Фанаты Мадрида в бешенстве, остальные над ними издеваются.

Главная трансферная сага последних лет подошла к концу. Килиан Мбаппе год раздумывал, где же ему продолжить карьеру. А когда казалось, что переход в «Реал» (причём свободным агентом) уже неизбежен, неожиданно выбрал новый контракт с «ПСЖ».

Если верить СМИ, 23-летний нападающий получит подписной бонус в € 300 млн, а ещё оклад в € 100 млн за сезон. Просто безумие!

Вот что сказал Килиан сразу после объявления:

— Я очень рад и убеждён, что смогу продолжать расти здесь, в клубе, который предоставляет мне все возможности для выступления на самом высоком уровне. Я также очень рад, что смогу продолжать играть во Франции, стране, где я родился, вырос и добивался успехов.

Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» Фото: psg.fr

Для мирового футбола выбор Мбаппе — громкое событие, поэтому в соцсетях моментально началось бурление. Ниже — самое яркое.

«Мбаппе не думает о величии. Роналду переходил из «Спортинга» в «МЮ», а потом в «Реал», чтобы стать великим. А Мбаппе прячется во французском чемпионате и играет лёгкие матчи ради денег».

«Деньги разрушили футбол».

«Мбаппе никогда не выиграет Лигу чемпионов».

«Нам всё равно. Мбаппе, ты выбрал деньги вместо футбола».

«Абсолютный фермер» (чемпионат Франции называют лигой фермеров).

«Реал» только что отдал Мбаппе в аренду «ПСЖ» на три сезона».

«Тот факт, что Мбаппе остался, значит, что Месси не получит приз лучшему бомбардиру».

«Вот что даёт «Реал», но ты упустил свой шанс. Наслаждайся ежегодной победой в лиге фермеров».

«Победа «Реала» в Лиге чемпионов на глазах парижан — лучшее чувство для мадридистов по всему миру».

«Бензема, когда Мбаппе попытается объяснить ему решение продлить контракт».

А что думаете вы?