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Симеоне после окончания сезона пожаловался на маленькую обойму игроков

Симеоне после окончания сезона пожаловался на маленькую обойму игроков
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после окончания сезона Ла Лиги посетовал на недостаточное количество защитников в команде.

«Нам нужно скорректировать довольно много вещей. Мы пострадали от проблемы потери Триппьера, которую не смогли решить так, как мне бы хотелось. Маркос Акунья чувствует себя там не так комфортно и не может показать свой потенциал.

Врсалько то играл, то не играл, Васс не смог сыграть. Трудно давать людям возможности играть, когда ты в сложной ситуации. Мы много страдали с нашими центральными защитниками.

Это звучит как оправдание, но это реальность. Я не знал, как решить эту проблему. С Рейнильду мы получили больше стабильности и в 10 матчах пропустили пять голов», — приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, «Атлетико» занял третье место по итогам прошедшего сезона Ла Лиги.

«Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» в матче чемпионата Испании.

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