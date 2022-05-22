Рангник – о Роналду: он не является прессингующим монстром

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал игру португальского нападающего команды Криштиану Роналду.



«Я вообще не виню Роналду, он отлично справлялся в играх, но он не является прессингующим монстром. Даже когда он был молод, он не кричал: «У соперника мяч, как можем быстрее отобрать его». На одном этапе нам пришлось идти на компромиссы, и мы так и не нашли правильного баланса между тем, что нам нужно с мячом и без мяча», — приводит слова Рангника Sky Sports.



37-летний Роналду вернулся в английскую команду летом 2021 года. В 39 матчах сезона португальский футболист забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между Роналду и «Манчестер Юнайтед» истекает в конце следующего сезона.

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