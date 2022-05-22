Неймар повторил достижение Роналду и Ромарио

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в матче 38-го тура чемпионата Франции с «Метцем» забил свой 100-й гол за французский клуб.

Таким образом, бразилец стал третьим футболистом в истории, котором удалось забить 100 и более голов за три разных клуба, сообщает Marca. Ранее бразильский нападающий достигал этой отметки, выступая за «Сантос» (136) и «Барселону» (105).

Ранее 100 и более голов за три разных клуба забивали Ромарио (ПСВ, «Васко да Гама» и «Фламенго») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус»).

Напомним, Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий в 22 матчах французской Лиги 1 забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.