Мануэль Нойер подвёл итоги сезона для «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением о выступлениях мюнхенского клуба в сезоне-2021/2022.



«В целом, мы ожидали больше от сезона. Разочарование по поводу вылета из Лиги чемпионов и Кубка Германии всё ещё присутствует. У нас действительно качественная команда. Поражение в противостоянии с «Вильярреалом», при всём уважении, стало особенно болезненным для нас.



Но мы должны смотреть вперёд. Прошлым летом к нам пришли новые игроки и новый тренерский штаб, и мы смогли впервые в истории топ-5 лиг выиграть десятый чемпионский титул подряд. Это отличное достижение. Когда я присоединился к «Баварии», знал, что выиграю множество трофеев. Но десять чемпионств подряд — это немыслимо. Теперь мы хотим выиграть 11-й титул. Не хочется прерывать серию», — приводит слова Нойера Sport Bild.