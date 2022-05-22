Артём Дзюба объявил об уходе из «Зенита»
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём телеграм-канале объявил об уходе из санкт-петербургского клуба и попрощался с командой.
«Питер, спасибо за всё!» — написал Дзюба.
Ранее стало известно, что стороны не смогли согласовать условия продления контракта. Сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляют «Црвена Звезда» и «Фенербахче».
Напомним, Дзюба перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В составе санкт-петербургского клуба форвард стал чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), завоевал Кубок (сезон-2015/2016, 2019/2020) и Суперкубок (2015, 2016, 2020, 2021) страны. В нынешнем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
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