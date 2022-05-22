Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» поблагодарил Артёма Дзюбу за годы, проведённые в клубе

«Зенит» поблагодарил Артёма Дзюбу за годы, проведённые в клубе
Комментарии

«Зенит» поблагодарил нападающего Артёма Дзюбу, который сегодня объявил об уходе из клуба, за годы, проведённые в санкт-петербургской команде.

«Артём Дзюба присоединился к «Зениту» 1 июля 2015 года. За семь лет он провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов.

Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл Российскую Премьер-Лигу, два Кубка и четыре Суперкубка страны.

Артем Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов России, второй в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба, один из лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках, лучший российский бомбардир в Лиге чемпионов, двукратный лучший бомбардир сезона в РПЛ, двукратный лучший ассистент сезона в РПЛ, трёхкратный лучший игрок сезона, двукратный обладатель приза «Лучший футболист сезона» по версии РФС.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Артёма Дзюбу за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы!

Спасибо за всё, Артем!» — говорится в заявлении клуба в официальном телеграм-канале «Зенита».

Новость по теме
Игонин: если меня называют легендой «Зенита», то Дзюбу и подавно должны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022