«Зенит» поблагодарил Артёма Дзюбу за годы, проведённые в клубе

«Зенит» поблагодарил нападающего Артёма Дзюбу, который сегодня объявил об уходе из клуба, за годы, проведённые в санкт-петербургской команде.

«Артём Дзюба присоединился к «Зениту» 1 июля 2015 года. За семь лет он провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов.

Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл Российскую Премьер-Лигу, два Кубка и четыре Суперкубка страны.

Артем Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов России, второй в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба, один из лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках, лучший российский бомбардир в Лиге чемпионов, двукратный лучший бомбардир сезона в РПЛ, двукратный лучший ассистент сезона в РПЛ, трёхкратный лучший игрок сезона, двукратный обладатель приза «Лучший футболист сезона» по версии РФС.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Артёма Дзюбу за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы!

Спасибо за всё, Артем!» — говорится в заявлении клуба в официальном телеграм-канале «Зенита».