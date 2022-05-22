Зидан обсудил возможное назначение на пост тренера «ПСЖ» с эмиром Катара

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан провёл переговоры с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани по поводу возможного назначения на пост наставника «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC Sport.



Напомним, прошлой зимой владельцы «ПСЖ» уже пытались убедить Зидана возглавить клуб, однако специалист отказался. Нынешним главным тренером парижского клуба является аргентинский специалист Маурисио Почеттино.



Зинедин Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.



Под руководством Почеттино «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. В 82 матчах «ПСЖ» одержал 54 победы, 13 раз сыграл вничью и 15 раз проиграл.

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