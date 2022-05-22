«Крылья Советов» не будут выкупать форварда Ивана Игнатьева у «Рубина»
Поделиться
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о будущем нападающего Ивана Игнатьева, который находился в самарском клубе на правах аренды.
«Крылья» не продлевают аренду, поэтому Ваня Игнатьев отправляется в «Рубин», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Иван Игнатьев провёл за самарские «Крылья Советов» 5 матчей в Российской Премьер-Лиге. Форвард сумел отметиться одним забитым мячом.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-ленего российского нападающего в € 2 млн.
Ранее нападающий выступал за «Краснодар» откуда перешёл в казанский «Рубин» в 2019 году.
По итогам сезона-202/2022 казанский «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ.
Комментарии
- 22 мая 2022
-
15:01
-
14:58
-
14:55
-
14:46
-
14:43
-
14:38
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:09
-
14:01
-
13:57
-
13:56
-
13:52
-
13:46
-
13:43
-
13:38
-
13:33
-
13:24
-
13:19
-
13:18
-
13:09
-
13:06
-
13:04
-
12:57
-
12:55
-
12:43
-
12:33
-
12:31
-
12:26
-
12:20
-
12:05
Партнерский контент