«Крылья Советов» не будут выкупать форварда Ивана Игнатьева у «Рубина»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о будущем нападающего Ивана Игнатьева, который находился в самарском клубе на правах аренды.



«Крылья» не продлевают аренду, поэтому Ваня Игнатьев отправляется в «Рубин», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Иван Игнатьев провёл за самарские «Крылья Советов» 5 матчей в Российской Премьер-Лиге. Форвард сумел отметиться одним забитым мячом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-ленего российского нападающего в € 2 млн.

Ранее нападающий выступал за «Краснодар» откуда перешёл в казанский «Рубин» в 2019 году.

По итогам сезона-202/2022 казанский «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в ФНЛ.