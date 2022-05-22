Вратарь «Химок» Лантратов — единственный игрок, который провёл все 30 туров РПЛ без замен

Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов стал единственным футболистом в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, который отыграл без замен во всех 30 матчах сезона-2021/2022. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

До последнего тура без перерывов играл и голкипер «Рубина» Юрий Дюпин, однако он остался в запасе на матч с «Уфой», ворота защищал Никита Медведев. Среди полевых футболистов ближе всех был капитан «Ростова» Данил Глебов. Он 30 раз выходил в старте, но его меняли в концовках матчей с «Динамо» (на 83-й минуте в первом туре) и «Уралом» (на 90-й в 18-м).

В прошедшем сезоне 26-летний Илья Лантратов провёл за «Химки» 31 матч во всех турнирах и пропустил 47 голов. На счету голкипера — 10 матчей, в которых он не пропустил ни одного мяча.