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Лизаразю: Мбаппе поставил на колени государство и самый большой клуб мира

Лизаразю: Мбаппе поставил на колени государство и самый большой клуб мира
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Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю прокомментировал решение нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ» и отказаться от перехода в «Реал».

«Переговоры с двумя клубами вёл клан Мбаппе. Такое ощущение, что он поставил их на колени. За всю историю футбола никогда не видел, чтобы футболист ставил на колени государство и самый большой клуб мира», — приводит слова Лизаразю Telefoot.

Килиан подписал контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач.

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