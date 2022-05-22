«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: гости вышли вперёд на 3-й минуте

Сегодня, 22 мая, в рамках 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» встречается с «Вулверхэмптоном». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гости вышли вперёд на 3-й минуте: с передачи Рауля Хименеса отличился Педру Нету.

Напоминаем стартовые составы команд:



«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, Матип, Робертсон, Тьяго, Кейта, Жота, Диас, Мане.



«Вулверхэмптон»: Са, Джонни, Боли, Коуди, Тоти, Айт Нури, Дендонкер, Невеш, Моутинью, Хименес, Нету.

«Ливерпуль» с 89 очками занимает в турнирной таблице чемпионата Англии второе место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. «Вулверхэмптон» (51) — восьмой.

В случае потери очков «Ливерпуль» потеряет шансы на победу в чемпионате Англии вне зависимости от результата матча «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».