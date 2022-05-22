«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в последнем матче Рангника

В Лондоне на стадионе «Сёлхерст Парк» завершился матч 38-го тура АПЛ. «Кристал Пэлас» принимал «Манчестер Юнайтед», встреча закончилась победой хозяев с минимальным счётом.
Единственный мяч в этой встрече на 37-й минуте забил Уилфрид Заха, который ранее выступал за «Манчестер Юнайтед». Отыграться гостям так и не удалось.
Этот матч стал последним для Ральфа Рангника в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». По окончании сезона его сменит Эрик тен Хаг.
«Манчестер Юнайтед» завершил сезон на шестом месте, набрав 58 очков. В результате «красные дьяволы» вышли в Лигу Европы. Примечательно, что «МЮ» мог лишиться путёвки в Лигу Европы, но «Вест Хэм» потерпел поражение в своём матче, позволив команде из Манчестера остаться на шестом месте. «Кристал Пэлас» с 48 очками стал 12-м в турнирной таблице АПЛ.
- 22 мая 2022
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