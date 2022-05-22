«МЮ» и Роналду сыграют в Лиге Европы, «Тоттенхэм» — в Лиге чемпионов
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Завершился сезон-2021/2022 в английской Премьер-лиге (АПЛ). Определились все команды, которые представят Англию в еврокубках.
В Лигу чемпионов отправились чемпион Англии «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм», который в последнем туре разгромил «Норвич» и отправил соседей из «Арсенала» в Лигу Европы.
Во втором по значимости европейском турнире также сыграет «Манчестер Юнайтед». Отметим, что для 37-летнего Роналду матчи в Лиге Европы могут стать первыми в турнире за 20 лет: в последний раз он принимал в нём участие в 2002 году в составе португальского «Спортинга».
В Лигу конференций отправился «Вест Хэм Юнайтед». «Молотобойцы» имели шанс подняться выше, но в последнем туре проиграли «Брайтону».
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