«МЮ» и Роналду сыграют в Лиге Европы, «Тоттенхэм» — в Лиге чемпионов

Завершился сезон-2021/2022 в английской Премьер-лиге (АПЛ). Определились все команды, которые представят Англию в еврокубках.

В Лигу чемпионов отправились чемпион Англии «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм», который в последнем туре разгромил «Норвич» и отправил соседей из «Арсенала» в Лигу Европы.

Во втором по значимости европейском турнире также сыграет «Манчестер Юнайтед». Отметим, что для 37-летнего Роналду матчи в Лиге Европы могут стать первыми в турнире за 20 лет: в последний раз он принимал в нём участие в 2002 году в составе португальского «Спортинга».

В Лигу конференций отправился «Вест Хэм Юнайтед». «Молотобойцы» имели шанс подняться выше, но в последнем туре проиграли «Брайтону».