«Зенит» обыграл ЦСКА в женской Суперлиге

Сегодня, 22 мая, в матче 11-го тура женской Суперлиги по футболу московский ЦСКА на своём поле принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 72-й минуте забила защитник гостей Ксения Цыбутович.

«Зенит» набрал 28 очков в 10 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу женской Суперлиги. ЦСКА с 22 очками в 11 встречах — третий. На втором месте турнирной таблицы идёт «Локомотив», набравший 23 очка в 10 матчах.

Отметим, что в 11-м туре также состоялись следующие матчи:

«Чертаново» 0:4 «Звезда-2005»

«Локомотив» 5:1 «Енисей»

«Рязань-ВДВ» 0:1 «Рубин»

Также продолжается матч между «Ростовом» и «Краснодаром» в Ростове-на-Дону.