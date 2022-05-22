«Зенит» обыграл ЦСКА в женской Суперлиге
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Сегодня, 22 мая, в матче 11-го тура женской Суперлиги по футболу московский ЦСКА на своём поле принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 72-й минуте забила защитник гостей Ксения Цыбутович.
«Зенит» набрал 28 очков в 10 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу женской Суперлиги. ЦСКА с 22 очками в 11 встречах — третий. На втором месте турнирной таблицы идёт «Локомотив», набравший 23 очка в 10 матчах.
Отметим, что в 11-м туре также состоялись следующие матчи:
«Чертаново» 0:4 «Звезда-2005»
«Локомотив» 5:1 «Енисей»
«Рязань-ВДВ» 0:1 «Рубин»
Также продолжается матч между «Ростовом» и «Краснодаром» в Ростове-на-Дону.
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