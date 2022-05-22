Лучший бомбардир РПЛ Агаларов прокомментировал победу «Уфы» над «Рубином»
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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов высказался о победе команды над «Рубином» (2:1) в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«За такие эмоции мы и любим футбол! Спасибо каждому за поддержку! Впереди две очень важные игры», — написал Агаларов в соцсетях.
Напомним, эта победа позволила команде из столицы Башкортостана попасть в стыковые матчи за право остаться в чемпионате России в следующем сезоне. В этих играх «Уфа» встретится с «Оренбургом». «Рубин» напрямую вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Агаларов стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ. 21-летний нападающий в 29 матчах забил 19 голов.
Футболисты, которые побеждали в чемпионате России, Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге (ныне — ФНЛ-2). Видео:
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