Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Венеция» — «Кальяри». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лучший бомбардир РПЛ Агаларов прокомментировал победу «Уфы» над «Рубином»

Лучший бомбардир РПЛ Агаларов прокомментировал победу «Уфы» над «Рубином»
Комментарии

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов высказался о победе команды над «Рубином» (2:1) в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«За такие эмоции мы и любим футбол! Спасибо каждому за поддержку! Впереди две очень важные игры», — написал Агаларов в соцсетях.

Напомним, эта победа позволила команде из столицы Башкортостана попасть в стыковые матчи за право остаться в чемпионате России в следующем сезоне. В этих играх «Уфа» встретится с «Оренбургом». «Рубин» напрямую вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Агаларов стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ. 21-летний нападающий в 29 матчах забил 19 голов.

Футболисты, которые побеждали в чемпионате России, Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге (ныне — ФНЛ-2). Видео:

Лучший нападающий лиги оказался на развилке. Драматичный сезон Агаларова Лучший нападающий лиги оказался на развилке. Драматичный сезон Агаларова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022