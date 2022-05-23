Грилиш — о первом сезоне в «Сити»: это было тяжелее, чем я думал
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш после окончания английского чемпионата оценил своё выступление за новый клуб в первом сезоне.
«Это сложнее, чем я думал, но я наслаждался каждой минутой. Я вышел из своей зоны комфорта, чтобы прийти сюда. Новая раздевалка, новое окружение, новые товарищи по команде и всё такое. Это было сложно, тяжелее, чем я думал, но оно того стоило. Это действительно так.
Я могу сделать гораздо больше, я сам знаю, какую роль должен играть в этом клубе».
Напомним, «Манчестер Сити» в 38 туре АПЛ обыграл на своём поле «Астон Виллу» (3:2), благодаря чему обеспечил себе чемпионский титул.
Грилиш во внутреннем чемпионате провёл за «Сити» 26 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
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