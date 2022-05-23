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Грилиш: когда счёт стал 0:2, я не думал, что мы победим

Грилиш: когда счёт стал 0:2, я не думал, что мы победим
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу своей команды в матче 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Встреча завершилась со счётом 3:2, «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии. По ходу матча «горожане» уступали со счётом 0:2, но в концовке сумели совершить камбэк.

«Это просто невероятно, лучшее чувство. Да, у меня были яркие эмоции в футболе, но это, безусловно, лучшее. Я пришёл в «Манчестер Сити», чтобы выигрывать трофеи. Здорово, что удалось это сделать.

Если честно, когда счёт стал 0:2, я не думал, что мы победим. Иногда в голове застревает это неприятное чувство. Не думал, что мы сможем сделать это.

Думаю, что у нас есть очень сильный характер. Когда я ещё не выступал за «Манчестер Сити», мог оценивать его лишь снаружи. Я видел, что в команде много талантливых игроков. Но теперь вижу, что они едины, есть качество и опыт», — цитирует Грилиша BBC.

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