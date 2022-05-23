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Один из ключевых полузащитников «Ливерпуля» может пропустить финал ЛЧ из-за травмы

Один из ключевых полузащитников «Ливерпуля» может пропустить финал ЛЧ из-за травмы
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31-летний испанский полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может пропустить предстоящий финал Лиги чемпионов из-за травмы, полученной в заключительном туре чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (3:1), сообщает Metro.

В перерыве футболист был заменён с подозрением на травму подколенного сухожилия и теперь наставник «мерсисайдцев» Юрген Клопп опасается, что хавбек пропустить заключительную игру сезона с мадридским «Реалом».

«Я думаю, что он пропустит финал, но не могу сказать точно. Он хромает, и это не лучший признак. Все остальные игроки должны быть доступны», — приводит слова Клоппа источник со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне Тьяго принял участие в 38 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. Финал Лиги чемпионов с «Реалом» пройдёт в субботу, 28 мая. Начало встречи – 23:00 мск.

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