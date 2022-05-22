Хавбек «Монако» договорился о контракте с «Реалом» и «Ливерпулем» и взял время на раздумье

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени договорился об условиях личного контракта как с мадридским «Реалом», так и с «Ливерпулем». Об этом сообщает RMC Sport в «Твиттере».

По сведениям источника, 22-летний футболист взял несколько дней на выбор окончательного продолжения своей карьеры.

Тчуамени стал футболистом «Монако» в январе 2020 года, перейдя из «Бордо». В прошедшем сезоне полузащитник в 50 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Соглашение между Тчуамени и «Монако» истекает в 2024 году.

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