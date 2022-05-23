Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака-2» — о закрытии дубля: лишь утром объявили, пока перевариваем информацию

Тренер «Спартака-2» — о закрытии дубля: лишь утром объявили, пока перевариваем информацию
Комментарии

Тренер Евгений Бушманов, возглавлявший «Спартак-2», высказался по поводу расформирования второй команды красно-белых.

«Закрыли по финансовым соображениям — в такое время живём. Всё это понятно и объяснимо. Радоваться особо нечему. С другой стороны, «Спартак-2» провёл хороший сезон: футболисты растут, развиваются, проект приносил пользу «Спартаку» и всему российскому футболу.

По крайней мере, много футболистов прошли через эту команду, затем заиграв в РПЛ. Посмотрим, что будет дальше. Лишь утром объявили, поэтому пока перевариваем эту информацию», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что руководство «Спартака» приняло решение расформировать вторую команду. Таким образом, «Спартак-2» не примет участия в следующем розыгрыше ФНЛ.

Новость по теме
Руководство «Спартака» закрыло вторую команду. «Спартак-2» не примет участия в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022