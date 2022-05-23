Тренер «Спартака-2» — о закрытии дубля: лишь утром объявили, пока перевариваем информацию

Тренер Евгений Бушманов, возглавлявший «Спартак-2», высказался по поводу расформирования второй команды красно-белых.
«Закрыли по финансовым соображениям — в такое время живём. Всё это понятно и объяснимо. Радоваться особо нечему. С другой стороны, «Спартак-2» провёл хороший сезон: футболисты растут, развиваются, проект приносил пользу «Спартаку» и всему российскому футболу.
По крайней мере, много футболистов прошли через эту команду, затем заиграв в РПЛ. Посмотрим, что будет дальше. Лишь утром объявили, поэтому пока перевариваем эту информацию», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что руководство «Спартака» приняло решение расформировать вторую команду. Таким образом, «Спартак-2» не примет участия в следующем розыгрыше ФНЛ.
- 23 мая 2022
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