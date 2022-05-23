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«Должна быть такая команда». Валерий Кечинов — о закрытии «Спартака-2»

«Должна быть такая команда». Валерий Кечинов — о закрытии «Спартака-2»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение московской команды закрыть проект «Спартак-2».

«Грустно, потому что должна быть такая команда, где молодые футболисты, вышедшие из дубля, получали бы игровую практику. Игровая практика для молодых футболистов в ФНЛ — самая лучшая. К сожалению, так произошло.

Ситуация понятна, что с финансами сейчас тяжеловато. Будут брать из молодёжной команды. Будут отдавать в аренду, чтобы футболисты получали игровую практику — другого пути, наверное, нет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в «Спартаке» заявили, что сокращение бюджета клуба и ввиду объективных финансовых сложностей дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным.

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