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«Локомотив» обратился к болельщикам по окончании сезона

«Локомотив» обратился к болельщикам по окончании сезона
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Московский «Локомотив» опубликовал обращение к болельщикам по итогам сезона-2021/2022.

«На протяжении всего сезона вы гнали нас только вперёд и заряжали своей энергией. В любую погоду, на домашних и дальних выездных матчах, независимо от обстоятельств вы были на трибунах, верили в команду и придавали нам силы бороться до конца.

Спасибо каждому из вас! Мы чувствуем и видим вашу поддержку! До встречи в новом сезоне, красно-зелёные. Только «Локо», только победа!» — написала пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале.

Напомним, московский «Локомотив» набрал 48 очков и финишировал на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

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