Гол экс-спартаковца Рохо принёс «Боке Хуниорс» кубок профессиональной лиги Аргентины
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«Бока Хуниорс» стал обладателем кубка профессиональной лиги Аргентины. В финале турнира команда Себастьяна Баттальи разгромила «Тигре».
Счёт в матче был открыл на 45+4-й минуте: с передачи Себастьяна Вильи отличился бывший игрок «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо. На 68-й минуте второй мяч «Боки Хуниорс» забил Фабиан Фабра с передачи Алана Варелы. На 86-й минуте Луис Васкес с передачи Вильи сделал счёт 3:0 — разгромная победа «Боки Хуниорс».
Кубок профессиональной лиги Аргентины был основан в 2020 году. «Бока Хуниорс» на данный момент является его единственным обладателем.
Видеообзор матча. «Бока Хуниорс» выиграл Кубок Профессиональной Лиги Аргентины, обыграв в финале турнира клуб «Тигре»:
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