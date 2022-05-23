«Лучше бы поддержал команду». Сайманов высказался о критике Карадениза в адрес «Рубина»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов раскритиковал бывшего игрока казанцев Гёкдениза Карадениза из-за его высказываний в адрес команды.
«Не считаю, что нужно комментировать слова Карадениза. Для чего? Я ждал поддержки от него. Я в своё время пригласил его сюда… Клуб сейчас в тяжёлом положении. Мне кажется, лучше бы он поддержал команду», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».
Казанская команда в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) проиграла дома «Уфе» (1:2) и уступила башкирской команде место в cтыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе страны.
РФС уже опубликовал расписание стыковых матчей за место в чемпионате России. «Оренбург» сыграет с «Уфой», а «СКА-Хабаровск» — с «Химками». Первые матчи пройдут 25 мая, ответные — 28 мая.
- 23 мая 2022
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