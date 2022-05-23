Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лучше бы поддержал команду». Сайманов высказался о критике Карадениза в адрес «Рубина»

«Лучше бы поддержал команду». Сайманов высказался о критике Карадениза в адрес «Рубина»
Комментарии

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов раскритиковал бывшего игрока казанцев Гёкдениза Карадениза из-за его высказываний в адрес команды.

«Не считаю, что нужно комментировать слова Карадениза. Для чего? Я ждал поддержки от него. Я в своё время пригласил его сюда… Клуб сейчас в тяжёлом положении. Мне кажется, лучше бы он поддержал команду», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».

Казанская команда в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) проиграла дома «Уфе» (1:2) и уступила башкирской команде место в cтыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе страны.

РФС уже опубликовал расписание стыковых матчей за место в чемпионате России. «Оренбург» сыграет с «Уфой», а «СКА-Хабаровск» — с «Химками». Первые матчи пройдут 25 мая, ответные — 28 мая.

Новость по теме
«Сваливать всё на Слуцкого — неправильно». Колосков — о вылете «Рубина» в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022