«Локомотив» продлил контракт с Маринато Гильерме

Московский «Локомотив» и голкипер Маринато Гильерме договорились о продлении контракта. Новое соглашение 36-летнего вратаря с железнодорожниками рассчитано до конца сезона-2023/2024, информирует официальный сайт клуба.
«Наш номер 1 остаётся с нами! Вместе к новым победам, Гиля!» — написала пресс-служба «Локомотива» в своём телеграм-канале.
Гильерме пришёл в клуб в 2007-м, дебютировал в основном составе 12 июля 2009 года, выйдя в матче 13-го тура чемпионата с «Томью» в Москве и отстояв на ноль. Всего голкипер провёл 377 игр за «Локомотив» и занимает третье место среди всех игроков клуба в истории. В составе «Локомотива» Гильерме становился обладателем титула чемпиона России, по 2 раза завоёвывал серебряные и бронзовые медали, 4 раза выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок.
- 23 мая 2022
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