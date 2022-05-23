Тен Хаг — о Магуайре: отличный игрок. Жду начала работы с ним

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящей совместной работе с капитаном команды Гарри Магуайром.

«Я должен повторить, следующий сезон будет другим сезоном. Он проделал хорошую работу, он отличный игрок, он многого добился и внёс свой вклад в «Манчестер Юнайтед», поэтому я с нетерпением жду начала работы с ним», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

29-летний Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году из «Лестера» за € 87 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги (АПЛ), в которых забил гол.



Соглашение между Магуайром и «Манчестер Юнайтед» истекает в 2025 году.

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