Тен Хаг — о Магуайре: отличный игрок. Жду начала работы с ним
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящей совместной работе с капитаном команды Гарри Магуайром.
«Я должен повторить, следующий сезон будет другим сезоном. Он проделал хорошую работу, он отличный игрок, он многого добился и внёс свой вклад в «Манчестер Юнайтед», поэтому я с нетерпением жду начала работы с ним», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
29-летний Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году из «Лестера» за € 87 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги (АПЛ), в которых забил гол.
Соглашение между Магуайром и «Манчестер Юнайтед» истекает в 2025 году.
24 года в одном клубе! Главные футболисты-однолюбы в АПЛ. Видео:
Комментарии
- 23 мая 2022
-
15:24
-
15:20
-
15:09
-
15:00
-
14:56
-
14:46
-
14:37
-
14:35
-
14:33
-
14:12
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:31
-
13:28
-
13:26
-
13:17
-
13:11
-
13:07
-
13:02
-
12:53
-
12:49
-
12:35
-
12:26
-
12:24
-
12:18
-
12:09
-
12:07
-
12:03
-
12:00
-
11:52
-
11:52
-
11:38
Партнерский контент