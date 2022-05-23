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Три игрока «Зенита» — в символической сборной сезона РПЛ от Opta

Три игрока «Зенита» — в символической сборной сезона РПЛ от Opta
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Статистический портал Opta Sport представил символическую сборную Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Состав команды был сформирован на основе Opta Index – рейтинга игроков, суммирующего их основные статистические показатели.

Наибольшее представительство в символической сборной сезона получили игроки «Зенита».

Лучшим вратарём сезона РПЛ стал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, лучшим нападающим – игрок «Уфы» Гамид Агаларов.

Символическая сборная сезона РПЛ от Opta: Матвей Сафонов («Краснодар»), Максим Осипенко («Ростов»), Родригао («Сочи»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Малком («Зенит»), Гамид Агаларов («Уфа»).

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