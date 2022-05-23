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РФС отказал тульскому «Арсеналу» и ещё пяти клубам в выдаче лицензии на сезон-2022/2023

РФС отказал тульскому «Арсеналу» и ещё пяти клубам в выдаче лицензии на сезон-2022/2023
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Российский футбольный союз отказал в выдаче лицензий РФС I или II клубам «Арсенал», «Томь», «Олимп-Долгопрудный», «Металлург», «Форте» и «Строгино», сообщается на официальном сайте организации.

Отказ в выдаче лицензий обусловлен невыполнением клубами обязательных критериев. У команд есть возможность подачи апелляционной жалобы на принятые решения в установленные сроки. В конце мая запланировано заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования, где будут рассмотрены поступившие апелляционные жалобы.

Выданы лицензии РФС/УЕФА футбольным клубам:

  1. «Зенит» (г. Санкт-Петербург) – лицензия УЕФА и РФС I
  2. «Сочи» (г. Сочи) – лицензия УЕФА и РФС I
  3. «Динамо-Москва» (г. Москва) – лицензия УЕФА и РФС I
  4. «ЦСКА» (г. Москва)­ – лицензия УЕФА и РФС I
  5. «Локомотив» (г. Москва) – лицензия УЕФА и РФС I
  6. «Спартак-Москва» (г. Москва) – лицензия УЕФА и РФС I
  7. «Краснодар» (г. Краснодар) – лицензия РФС I
  8. «Ахмат» (г. Грозный) – лицензия РФС I
  9. «Крылья Советов» (г. Самара) – лицензия РФС I
  10. «Ростов» (г. Ростов-на-Дону) – лицензия РФС I
  11. «Нижний Новгород» (г. Н. Новгород) – лицензия РФС I
  12. «Урал» (г. Екатеринбург) – лицензия РФС I
  13. «Химки» (г. Химки) – лицензия РФС I
  14. «Уфа» (Республика Башкортостан) – лицензия РФС I
  15. «Рубин» (г. Казань) – лицензия РФС I
  16. «Торпедо Москва» (г. Москва) – лицензия РФС I
  17. «Факел» (г. Воронеж) – лицензия РФС I
  18. «Оренбург» (г. Оренбург) – лицензия РФС I
  19. «СКА-Хабаровск» (г. Хабаровск) – лицензия РФС I
  20. «Енисей» (г. Красноярск) – лицензия РФС I
  21. «Балтика» (г. Калининград) – лицензия РФС I
  22. «Акрон» (г. Тольятти) – лицензия РФС I
  23. «Алания Владикавказ» (г. Владикавказ) – лицензия РФС II
  24. «Нефтехимик» (г. Нижнекамск) – лицензия РФС II
  25. «Краснодар-2» (г. Краснодар) – лицензия РФС II
  26. «Спартак-2» (г. Москва) – лицензия РФС II
  27. «Кубань» (г. Краснодар) – лицензия РФС II
  28. «Велес» (г. Москва) – лицензия РФС II
  29. «Волгарь» (г. Астрахань) – лицензия РФС II
  30. «КАМАЗ» (г. Набережные Челны) – лицензия РФС II
  31. «Ротор» (г. Волгоград) – лицензия РФС II
  32. «Металлург» (г. Липецк) – лицензия РФС II
  33. «Текстильщик» (г. Иваново) – лицензия РФС II
  34. «Шинник» (г. Ярославль) – лицензия РФС II
  35. «Волга» (г. Ульяновск) – лицензия РФС II
  36. «Динамо» (г. Махачкала) – лицензия РФС II
  37. «Родина» (г. Москва) – лицензия РФС II
  38. «Чайка» (с. Песчанокопское) – лицензия РФС II
  39. «Футбол-Хоккей» (г. Тюмень) – лицензия РФС II
  40. «Новосибирск» (г. Новосибирск) – лицензия РФС II
  41. «Сокол» (г. Саратов) – лицензия РФС II
  42. «Амкар-Пермь» (г. Пермь) – лицензия РФС II
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