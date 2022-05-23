РФС отказал тульскому «Арсеналу» и ещё пяти клубам в выдаче лицензии на сезон-2022/2023
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Российский футбольный союз отказал в выдаче лицензий РФС I или II клубам «Арсенал», «Томь», «Олимп-Долгопрудный», «Металлург», «Форте» и «Строгино», сообщается на официальном сайте организации.
Отказ в выдаче лицензий обусловлен невыполнением клубами обязательных критериев. У команд есть возможность подачи апелляционной жалобы на принятые решения в установленные сроки. В конце мая запланировано заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования, где будут рассмотрены поступившие апелляционные жалобы.
Выданы лицензии РФС/УЕФА футбольным клубам:
- «Зенит» (г. Санкт-Петербург) – лицензия УЕФА и РФС I
- «Сочи» (г. Сочи) – лицензия УЕФА и РФС I
- «Динамо-Москва» (г. Москва) – лицензия УЕФА и РФС I
- «ЦСКА» (г. Москва) – лицензия УЕФА и РФС I
- «Локомотив» (г. Москва) – лицензия УЕФА и РФС I
- «Спартак-Москва» (г. Москва) – лицензия УЕФА и РФС I
- «Краснодар» (г. Краснодар) – лицензия РФС I
- «Ахмат» (г. Грозный) – лицензия РФС I
- «Крылья Советов» (г. Самара) – лицензия РФС I
- «Ростов» (г. Ростов-на-Дону) – лицензия РФС I
- «Нижний Новгород» (г. Н. Новгород) – лицензия РФС I
- «Урал» (г. Екатеринбург) – лицензия РФС I
- «Химки» (г. Химки) – лицензия РФС I
- «Уфа» (Республика Башкортостан) – лицензия РФС I
- «Рубин» (г. Казань) – лицензия РФС I
- «Торпедо Москва» (г. Москва) – лицензия РФС I
- «Факел» (г. Воронеж) – лицензия РФС I
- «Оренбург» (г. Оренбург) – лицензия РФС I
- «СКА-Хабаровск» (г. Хабаровск) – лицензия РФС I
- «Енисей» (г. Красноярск) – лицензия РФС I
- «Балтика» (г. Калининград) – лицензия РФС I
- «Акрон» (г. Тольятти) – лицензия РФС I
- «Алания Владикавказ» (г. Владикавказ) – лицензия РФС II
- «Нефтехимик» (г. Нижнекамск) – лицензия РФС II
- «Краснодар-2» (г. Краснодар) – лицензия РФС II
- «Спартак-2» (г. Москва) – лицензия РФС II
- «Кубань» (г. Краснодар) – лицензия РФС II
- «Велес» (г. Москва) – лицензия РФС II
- «Волгарь» (г. Астрахань) – лицензия РФС II
- «КАМАЗ» (г. Набережные Челны) – лицензия РФС II
- «Ротор» (г. Волгоград) – лицензия РФС II
- «Металлург» (г. Липецк) – лицензия РФС II
- «Текстильщик» (г. Иваново) – лицензия РФС II
- «Шинник» (г. Ярославль) – лицензия РФС II
- «Волга» (г. Ульяновск) – лицензия РФС II
- «Динамо» (г. Махачкала) – лицензия РФС II
- «Родина» (г. Москва) – лицензия РФС II
- «Чайка» (с. Песчанокопское) – лицензия РФС II
- «Футбол-Хоккей» (г. Тюмень) – лицензия РФС II
- «Новосибирск» (г. Новосибирск) – лицензия РФС II
- «Сокол» (г. Саратов) – лицензия РФС II
- «Амкар-Пермь» (г. Пермь) – лицензия РФС II
Новость по темеВ РФС рассказали об итогах заседания комиссии по лицензированию
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