РФС отказал тульскому «Арсеналу» и ещё пяти клубам в выдаче лицензии на сезон-2022/2023

Российский футбольный союз отказал в выдаче лицензий РФС I или II клубам «Арсенал», «Томь», «Олимп-Долгопрудный», «Металлург», «Форте» и «Строгино», сообщается на официальном сайте организации.

Отказ в выдаче лицензий обусловлен невыполнением клубами обязательных критериев. У команд есть возможность подачи апелляционной жалобы на принятые решения в установленные сроки. В конце мая запланировано заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования, где будут рассмотрены поступившие апелляционные жалобы.

Выданы лицензии РФС/УЕФА футбольным клубам:

«Зенит» (г. Санкт-Петербург) – лицензия УЕФА и РФС I «Сочи» (г. Сочи) – лицензия УЕФА и РФС I «Динамо-Москва» (г. Москва) – лицензия УЕФА и РФС I «ЦСКА» (г. Москва)­ – лицензия УЕФА и РФС I «Локомотив» (г. Москва) – лицензия УЕФА и РФС I «Спартак-Москва» (г. Москва) – лицензия УЕФА и РФС I «Краснодар» (г. Краснодар) – лицензия РФС I «Ахмат» (г. Грозный) – лицензия РФС I «Крылья Советов» (г. Самара) – лицензия РФС I «Ростов» (г. Ростов-на-Дону) – лицензия РФС I «Нижний Новгород» (г. Н. Новгород) – лицензия РФС I «Урал» (г. Екатеринбург) – лицензия РФС I «Химки» (г. Химки) – лицензия РФС I «Уфа» (Республика Башкортостан) – лицензия РФС I «Рубин» (г. Казань) – лицензия РФС I «Торпедо Москва» (г. Москва) – лицензия РФС I «Факел» (г. Воронеж) – лицензия РФС I «Оренбург» (г. Оренбург) – лицензия РФС I «СКА-Хабаровск» (г. Хабаровск) – лицензия РФС I «Енисей» (г. Красноярск) – лицензия РФС I «Балтика» (г. Калининград) – лицензия РФС I «Акрон» (г. Тольятти) – лицензия РФС I «Алания Владикавказ» (г. Владикавказ) – лицензия РФС II «Нефтехимик» (г. Нижнекамск) – лицензия РФС II «Краснодар-2» (г. Краснодар) – лицензия РФС II «Спартак-2» (г. Москва) – лицензия РФС II «Кубань» (г. Краснодар) – лицензия РФС II «Велес» (г. Москва) – лицензия РФС II «Волгарь» (г. Астрахань) – лицензия РФС II «КАМАЗ» (г. Набережные Челны) – лицензия РФС II «Ротор» (г. Волгоград) – лицензия РФС II «Металлург» (г. Липецк) – лицензия РФС II «Текстильщик» (г. Иваново) – лицензия РФС II «Шинник» (г. Ярославль) – лицензия РФС II «Волга» (г. Ульяновск) – лицензия РФС II «Динамо» (г. Махачкала) – лицензия РФС II «Родина» (г. Москва) – лицензия РФС II «Чайка» (с. Песчанокопское) – лицензия РФС II «Футбол-Хоккей» (г. Тюмень) – лицензия РФС II «Новосибирск» (г. Новосибирск) – лицензия РФС II «Сокол» (г. Саратов) – лицензия РФС II «Амкар-Пермь» (г. Пермь) – лицензия РФС II