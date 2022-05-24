Правительство Великобритании желает завершить сделку по продаже «Челси» в ближайшие сутки

Оформление сделки о переходе прав собственности на «Челси» от российского бизнесмена Романа Абрамовича к американскому миллиардеру Тодду Боули должно завершиться уже в ближайшие сутки, сообщает TalkSport со ссылкой на BBC.

Как отмечает источник, осложняет ситуацию наличие у Абрамовича паспорта Португалии, вследствие чего продажа клуба должна быть одобрена и этой страной. Сейчас министры ведут «интенсивные дискуссии» со своими коллегами в Европейской комиссии, чтобы предоставить им гарантии, необходимые для одобрения сделки. При этом был риск о срыве сделки, так как правительство Великобритании опасалось по поводу того, куда пойдут доходы от сделки.

«Все хотят заключить сделку, но из-за сложного характера сделки и структуры собственности «Челси» всё не так просто. Мы прилагаем все усилия, чтобы заверить наших международных партнеров, которые справедливо хотят получить свои собственные гарантии в отношении этой сделки и, конечно же, в том, как в конечном итоге будут потрачены вырученные средства. Время быстро уходит, эта сделка должна быть завершена к концу вторника, в противном случае могут быть пропущены основные футбольные сроки, и клуб окажется в опасности», — сообщили BBC источники в правительстве.

Напомним, сумма сделки составит около $ 5 млрд. Боули принадлежит доля в бейсбольном клубе «Лос-Анджелес Доджерс», а также в баскетбольном клубе «Лос-Анджелес Лейкерс».

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