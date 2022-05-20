«Челси» определился с трансферными целями на лето

Лондонский «Челси» хочет существенно обновить свой состав в летнее трансферное окно. В шорт-листе клуба находятся порядка десяти кандидатов на разные позиции, информирует Goal.com.

Согласно сведениям источника, «Челси» хочет укрепить свои оборонительные редуты, так как команду с большой долей вероятности покинут действующие защитники Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен. На замену им синие рассматривают Жюля Кунде из «Севильи», Хосе Хименеса из «Атлетико», Преснела Кимпембе из «ПСЖ», Марка Кукурелью из «Брайтона» и Йошко Гвардиола из «РБ Лейпциг».

В линию полузащиты «Челси» рассматривает следующих кандидатов: Деклана Райса из «Вест Хэм Юнайтед» и Орельена Тчуамени из «Монако».

«Челси» также хочет усилить атаку, но все желаемые нападающие достаточно дорогие, поэтому приобретения в эту линию будут напрямую зависеть от продаж. Так, «аристократы» следят за ситуацией вокруг форварда «Баварии» Роберта Левандовского, который близок к уходу из мюнхенского клуба.

Кто покинет «Челси» летом 2022 года?