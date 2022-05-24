Марек Гамшик объявил о завершении карьеры в сборной Словакии

34-летний словацкий полузащитник «Трабзонспора» Марек Гамшик, известный по выступлениям за «Наполи», выступил с заявлением о прекращении выступлений за национальную сборную.
«Это было непросто, я долго думал, но спустя 15 лет решил закрыть значимую и прекрасную часть своей футбольной карьеры. Я завершаю карьеру в национальной сборной.
Это было долгое и красивое путешествие, которым я очень горжусь. Я тронут тем, что стал частью всех успехов сборной Словакии по футболу. Мне довелось быть частью команды, которая была на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке, а в 2016 и 2021 годах присутствовала на чемпионатах Европы. Для меня было большой честью быть капитаном более чем в 50 матчах в составе сборной.
Я всегда считал представлять свою страну огромной честью, ответственностью и старался отдать все на поле. Всегда было замечательно петь гимн Словакии перед матчами и видеть болельщиков с нашими флагами на трибунах. Больше мотивации и не требовалось…
Спасибо всем тренерам, товарищам по команде и персоналу, с которыми я имел честь работать здесь, вместе мы старались сделать всё для успеха словацкого футбола! До встречи на матчах нашей сборной!» — гласит публикация Гамшика в одной из социальных сетей.
Напомним, Гамшик дебютировал за Словакию в феврале 2007 года в товарищеском матче с Польшей (2:2). С тех пор он провёл 135 матчей на международном уровне, забив 26 мячей и отдав 20 результативных передач. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 встречах за «Трабзонспор», в которых дважды отличился, а ещё четыре раза ассистировал партнёрам.
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