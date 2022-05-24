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Даниель Себальос покинет «Реал» летом

Даниель Себальос покинет «Реал» летом
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Испанский полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос покинет столичный клуб летом, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, игрок и клуб приняли решение, что полузащитник покинет Мадрид в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что за 25-летнего футболиста «Бетис» готов предложить € 7 млн в летнее трансферное окно. Сообщается, что сам Себальос не против возвращения в «Бетис», но «Реал» также может подписать с полузащитником новое соглашение. Действующий контракт между сторонами истекает в 2023 году.

Себальос перешёл в «Реал» из «Бетиса» в 2017 году за € 14,7 млн.

«Реал» не сумел обыграть «Бетис» в заключительном матче сезона:

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