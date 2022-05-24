Черчесов рассказал о различиях работы в «Ференцвароше» и в «Легии»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, чем работа в венгерской команде отличается от работы в польской «Легии», которую он возглавлял ранее.

«Нельзя сравнивать, где было легче: в «Легии» или в «Ференцвароше». Были разные ситуации: если «Легии» было 100 лет и она отставала от первого места на 11 очков, то сейчас, наоборот, «Ференцварош» был на первом-втором месте и особо не отставал. Были нюансы: там одна команда, один характер, здесь – совершенно другая. У меня в команде представлены игроки из 14 стран со своими культурой, языками. Тренерскому штабу было трудно и интересно работать. Всё-таки новая ситуация, нужно было извлечь какие-то дивиденды, ну и титулы», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».