Вице-президент РФС Каменской: мы не будем обсуждать принятие Крыма в РФС

Вице-президент РФС Игорь Каменской ответил на вопрос о возможном принятии Крыма в Российский футбольный союз.



«По какому порядку мы можем принять Крым в РФС? Мы не будем обсуждать этот вопрос», — передаёт слова Каменского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 24 мая, состоится заседание исполкома Российского Футбольного Союза, на котором будет в том числе рассмотрен вопрос возможного расширения Российской Премьер-Лиги.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд.



По информации источника, «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород» направили письма в РФС, в которых выступили против расширения РПЛ, а также поддержали создание Кубка лиги. Клубы отметили экономическую целесообразность такого решения.