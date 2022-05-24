Тимофей Калачёв: не знаю, чем руководствовались люди, утверждая новый лимит «13+12» в РПЛ

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв поделился мнением о введении нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023.



«Новый лимит? Если этих легионеров вообще наберут. Не знаю, чем руководствовались люди, утверждая новый лимит. Так и есть, что многие легионеры сейчас могут разъехаться, и этот лимит, по сути, ничего не меняет», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, согласно правилам нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков (ранее было не более восьми) и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восьми иностранных игроков.